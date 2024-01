Controlli nel Maceratese contro le “stragi del sabato sera”, 21 patenti ritirate

MACERATA – Nella nottata del 21 gennaio scorso si sono svolti i servizi di prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera” lungo la fascia costiera della provincia di Macerata. I controlli vengono effettuati sotto l’impulso di specifiche direttive ministeriali, che si esplicano, in ambito provinciale, attraverso i Comitati di Ordine e Sicurezza Pubblica presieduti dal Prefetto di Macerata Isabella Fusiello. Obiettivo: contrastare gli incidenti giovanili, con particolare attenzione alla guida sotto l’influenza dell’alcool o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. L’attività di controllo è stata svolta dalla Polizia Stradale di Macerata. Nel corso del servizio, che si è svolto a Civitanova Marche, sono state ritirate 21 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui 5 a uomini di età compresa tra 18 e i 27 anni, 11 ad altrettanti uomini con un’età superiore ai 28 anni; 3 patenti di guida sono state ritirate a donne di età compresa tra 18 e i 27 anni, mentre 2 patenti di guida sono state ritirate a donne con un’età superiore ai 28 anni. In totale sono stati decurtati 230 punti. Sono state elevate complessivamente 22 sanzioni al codice della strada.