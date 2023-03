Controlli nel Maceratese: un arresto a Treia per violazione del divieto di avvicinamento

Un arresto e 13 denunce in stato di libertà il bilancio delle attività. Nei guai anche tre persone per due furti commessi a Macerata e Belforte del Chienti

MACERATA -Controlli dei carabinieri nel territorio maceratese: un arresto e 13 denunce in stato di libertà il bilancio delle attività. In particolare, nei giorni scorsi a Treia è stato arrestato uomo, cittadino italiano, per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna e ai luoghi dalla donna frequentati. A questo si aggiunge la resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato sottoposto alla misura cauterale degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Tra gli interventi, lo scorso 16 marzo, il Nor a conclusione di un’indagine avviata nel 2022, condotta anche con la polizia giudiziaria fuori provincia, ha denunciato in stato di libertà 3 cittadini albanesi dimoranti nel Pescarese a carico dei quali erano stati acquisiti concreti elementi probatori su due furti in abitazione. Il primo furto era stato commesso a Macerata, nel 2022: sottratti monili per 4mila euro.

Il secondo, a Belforte del Chienti, dove erano stati sottratti denaro in contante e gioielli per un valore di 4mila euro.