Controlli del 25 Aprile, «Devo andare a comprare la porchetta»: multato 77enne di Macerata

MACERATESE – Chi ha riferito di dover andare a lavoro, chi voleva comprare la porchetta e chi voleva fare una visita a degli amici. Sono solo alcune delle scuse che alcuni cittadini, fermati ieri, in occasione dei controlli disposti dalla prefettura per le festività del 25 aprile, hanno dato ai carabinieri della Compagnia di Civitanova.

I militari hanno controllato 236 persone, a piedi e in auto, e 64 attività commerciali. 19 le persone sanzionate per la violazione del Decreto Ministeriale in merito al contenimento del Covid-19 e due le attività a Civitanova che sono state multate perché trovate aperte, in barba all’ordinanza 99/2020 del presidente della Regione Luca Ceriscioli. I due titolari hanno riferito ai militari che non erano a conoscenza delle disposizioni regionali.

Per le due attività è stata disposta la sospensione provvisoria e applicata la sanzione amministrativa. I carabinieri hanno segnalato l’inosservanza anche alla prefettura di Macerata che può applicare il provvedimento di chiusura da 5 a 30 giorni.

Molte le persone fermate lungo il litorale e nell’entroterra che non hanno saputo giustificare il loro spostamento accaparrando varie scuse. Tra questi chi ha riferito di dover andare a lavoro – purtroppo però con l’azienda chiusa -, chi voleva fare visita a degli amici e c’è chi, come un 77enne di Macerata, è stato fermato a Petriolo dai carabinieri della stazione di Mogliano e ha riferito che doveva andare a comprare la famosa porchetta del luogo (peccato che il locale in questione fosse chiuso).