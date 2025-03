TOLENTINO- Nella serata di ieri (venerdì 28 febbraio), i Carabinieri della Compagnia di Tolentino insieme ai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno effettuato un servizio a largo raggio per controllare il territorio. In particolare, sono stati attuati dei posti di controllo, sulle principali strade, in prossimità di obiettivi sensibili, con controlli presso degli esercizi pubblici. Nel corso di ciò, a San Severino Marche, è stato arrestato un 22enne del posto, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Ancona, con il quale il giovane dovrà scontare la pena di 8 mesi e 2 giorni di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi dal 2022 al 2023 nel carcere di Fermo.

Due cittadini egiziani, uno di 23 anni, l’altro di 46, il primo residente a San Severino Marche, il secondo a Foligno, sono stati deferiti per essersi rifiutati di esibire i propri documenti. Inoltre, al Prefetto di Macerata, sono stati segnalati due giovani, uno di 19 anni, l’altro di 28, il primo di San Severino Marche, il secondo di Macerata, entrambi in possesso di piccole quantità di hashish, le quali sono state sequestrate. Sempre durante questi controlli effettuati, sono state ritirate due patenti di guida, un conducente, residente in Italia da più di un anno, aveva solo la patente estera, mai convertita. L’altro invece guidava con patente scaduta. Ad un titolare di un bar di Tolentino invece, il NAS ha emesso una multa di 666 euro per aver omesso delle indicazioni obbligatorie alla vendita di prodotti non preimballati.