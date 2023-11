Continua lo scambio culinario con il Giappone: Macerata protagonista a Milano con Tipicità

“Italia e Giappone. Un mondo di sapori artigianali”. È il titolo dell’evento di scambio culturale tra Italia e Giappone, promosso da Tipicità, che si è svolto ieri, 2 novembre, a Milano, al Centro Brera, alla presenza del console Generale Aggiunto del Giappone a Milano Tokuko Nabeshima e del direttore di Tipicità Angelo Serri. Il Comune di Macerata, con l’Ufficio Attività Produttive che ha fatto le veci del sindaco Sandro Parcaroli e dell’assessora Laura Laviano, ha partecipato al Seminario di degustazione del Kioke-Miso con la partecipazione di tre produttori locali del Consorzio di Kioke Miso e Nesler.

«Anche in questa occasione di rilievo nazionale abbiamo ribadito la centralità di Macerata come capoluogo di provincia che, grazie a Tipicità Evo, dal punto di vista alimentare ed enogastronomico, ha avviato un percorso di valorizzazione e promozione di una delle sue principali vocazioni: quella culinaria – hanno commentato Parcaroli e Laviano -. Con l’edizione 2023 di Tipicità ci siamo spinti non solo oltre i confini regionali ma anche nazionali, in preparazione dell’Expo 2025 che si terrà in Giappone. Macerata è una città che si sta aprendo. L’anno scorso, con Tipicità Evo, abbiamo incontrato la Cina e quest’anno il Giappone e penso al grandissimo successo del ristorante nippo-marchigiano che ha dimostrato quanto il cibo sia in grado di unire e coinvolgere se alla base c’è la ricerca di prodotti tipici di qualità».

Durante l’appuntamento milanese, si è affrontato anche il tema della valorizzazione del piatto tipico maceratese, i Vincisgrassi STG. «Abbiamo avviato una vera e propria campagna di promozione, partita da Macerata, con un vernissage svoltosi allo Sferisterio, sul nostro piatto tipico – hanno concluso Parcaroli e Laviano -. I Vincisgrassi STG sono stati poi promossi all’appuntamento “I Primi d’Italia”, a Milano, a Londra e in moltissime altre occasioni». Al termine dell’appuntamento a Milano, l’Ufficio comunale ha confermato la presenza della città di Macerata, con la partecipazione del sindaco Parcaroli, alla Settimana della Cucina Italiana a Parigi che si svolgerà il 14 e 15 novembre.