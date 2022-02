Consiglio comunale unanime: i giardini di Sforzacosta intitolati al maceratese morto a Marcinelle

MACERATA – Le corse dei bus sospese in via Panfilo, alla Pace e a Corneto, ma anche l’intitolazione di uno spazio pubblico a Nicola Dezi, maceratese morto nell’incendio di Marcinelle nel 1956, e l’areazione nelle scuole, sono stati alcuni dei punti discussi ieri (21 febbraio) dal consiglio comunale. La seduta di ieri, 21 febbraio, si è aperta con un duro affondo del consigliere Narciso Ricotta (capogruppo del Pd) sulla gestione di alcune corse da parte dell’Apm e la rassicurazione da parte dell’assessore Laura Laviano che quanto è stato sospeso verrà ripristinato entro fine settimana. «A causa della pandemia, l’Apm si è trovata dal venerdì al lunedì con 12 autisti a casa, per cui è stata fatta una ricognizione di alcune tratte meno utilizzate, sostituite momentaneamente con il bus a chiamata (dal 19 gennaio, ndr) – ha spiegato l’assessore -. La situazione ha interessato alcun corse pomeridiane alla Pace, in via Panfilo e a Corneto, ma adesso la situazione sta tornando alla normalità, per cui per il fine settimana sarà tutto a posto. Non c’è stata alcuna eliminazione delle corse, ma una sospensione momentanea».

Dura la replica del capogruppo Ricotta che ha accusato l’Apm di «camminare per conto proprio, senza rendere conto al Comune e, di conseguenza, ai cittadini. Gli amministratori che avete messo non rispondono al Comune e il servizio del bus a chiamata non è stato in alcun modo pubblicizzato, per cui mi chiedo come facessero i cittadini a sapere che c’era un servizio sostitutivo, visto che non è stato scritto da nessuna parte». Focus anche sulla scuole grazie alla consigliera Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune) che ha invitato l’amministrazione a procedere speditamente sull’installazione di impianti di ventilazione meccanica in tutti gli istituti.

Al momento, infatti, come ha spiegato l’assessore Andrea Marchiori impianti di ventilazione meccanica sono stati installati «alla Mestica e alla Dante Alighieri per 450 studenti e, recentemente, anche nelle scuole Anna Frank ed Helvia Recina di Villa Potenza, grazie a un contributo regionale di 52mila euro. Stiamo lavorando e ci faremo trovare pronti per altri bandi che si dovessero aprire». «Mi rendo conto che i fondi non bastano per tutte le scuole – ha aggiunto Monteverde -, ma se un investimento va fatto non può essere fatto solo per qualcuno. Perché non vorrei che ci fossero scuole di serie A e scuole di serie B. Per cui il Comune si deve fare coordinatore degli interventi, considerando che adesso ci sono anche i fondi del Pnrr senza dover aspettare il bando regionale che non coprirà il fabbisogno delle scuole delle Marche».

Unanimità, invece, sull’ordine del giorno presentato da a Alberto Cicarè (Strada Comune – Potere al popolo), ma condiviso da maggioranza e opposizione, in cui si chiedeva di intitolare uno spazio pubblico alla memoria di Nicola Dezi, maceratese morto nel tragico incendio di Marcinelle, nella frazione di Sforzacosta dove il giovane era nato. La scelta, come ha spiegato l’assessore Paolo Renna è caduta sui giardini che si trovano dietro la chiesa della frazione che presto diventeranno uno spazio riqualificato e dove tramandare la memoria di Dezi. Bocciate, invece, le mozioni della consigliera Elisabetta Garbati (Macerata Rinnova) per una maggiore sicurezza lungo la strada provinciale 77, tra borgo Sforzacosta e via Pannaggi, perché la strada non è di competenza comunale e quella di Alberto Cicarè per una gestione più trasparente delle assegnazioni degli impianti sportivi, perché «il Comune si sta già muovendo secondo la legge».