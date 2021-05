Al suo posto è stato nominato Enzo Mengoni. «Anni complessi con problemi che non ci saremmo aspettati di affrontare. Ma non è mai mancato il rapporto con le imprese»

MACERATA – «Confartigianato è la mia seconda famiglia. Porto con me tanti bellissimi ricordi e tantissime soddisfazioni che mi hanno reso orgoglioso e onorato di rappresentare questa nostra grande realtà associativa. Gli otto anni di presidenza, devo ammettere, sono stati piuttosto complessi, abbiamo dovuto affrontare moltissime avversità e problematiche che mai ci saremmo aspettati. Dalle crisi bancarie che hanno colpito duramente i nostri imprenditori al terribile sisma del 2016, fino all’attuale emergenza sanitaria. In tutto ciò non è mai mancato, da parte mia ma anche di tutta la dirigenza, un costante supporto alle nostre imprese».

Così Renzo Leonori ha voluto salutare la famiglia di Confartigianato imprese Macerata, Ascoli e Fermo e le tante imprese associate. Dopo otto anni, infatti, il presidente ha deciso di lasciare la guida dell’associazione al suo vice Enzo Mengoni, titolare del “Forno Regina” di Recanati.

«La presidenza Leonori si è caratterizzata da una vitalità e un dinamismo che hanno saputo reggere i contraccolpi delle sfide che stiamo tutt’ora affrontando – ha aggiunto il segretario Giorgio Menichelli -. Nel corso di questi otto anni insieme a Leonori abbiamo retto i cambiamenti sociali ed economici grazie al suo senso di responsabilità, lungimiranza, equilibrio, capacità di confronto e di ascolto, lavorando per frenare le conseguenze delle gigantesche calamità che si sono abbattute sul nostro territorio. Vorrei quindi ringraziare Renzo, a nome mio, dei dipendenti e di tutta l’Associazione, per il suo contributo e per il suo impegno teso all’ascolto delle esigenze del tessuto produttivo».

Oltre a Mengoni, Emanuele Pepa è stato nominato vicario e, insieme agli attuali vicepresidenti Natascia Troli e Lorenzo Totò, supporterà l’ufficio di presidenza e di segreteria.