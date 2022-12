Conclusa la gara di appalto per la realizzazione del sottopasso di via Roma a Macerata

MACERATA – È stata la Francucci srl a essersi aggiudicata l’appalto dei lavori relativi al sottopasso ferroviario di via Roma necessari per l’eliminazione del passaggio a livello. La gara, a cui hanno partecipato sei imprese, è stata e spletata mediante procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La ditta dovrà redigere il progetto esecutivo da approvare in giunta entro la fine di luglio 2023, dopo di che ci sarà la consegna del cantiere per l’avvio dei lavori il cui termine è fissato in 17 mesi (450 giorni).

L’importo dei lavori posto a base di gara di 8.436.496,39 euro è stato soggetto al ribasso del 7%. L’appalto è finanziato in parte con i fondi per la ricostruzione sisma 2016 per un importo di circa 7,5 milioni di euro e in parte a carico di RFI S.p.A. per un importo di 671.394,00 euro.

«Si concretizza, ogni giorno di più, la realizzazione di un’opera che la città attendeva ormai da troppi anni e che rappresenta un punto principale del nostro programma di mandato – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Stiamo lavorando con particolare impegno e attenzione alle infrastrutture viarie di Macerata per renderla sempre più connessa e vivibile».

«Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i maceratesi con l’opera infrastrutturale attesa da oltre venti anni, un’opera di cui si è sempre parlato ma della quale non esisteva neppure un progetto preliminare – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori -. L’amministrazione è orgogliosa sia di aver portato a termine la gara di affidamento dei lavori in soli due anni, sia di aver redatto la progettazione internamento attraverso lo studio di fattibilità tecnico economica, facendo risparmiare risorse di bilancio e valorizzando le eccellenti professionalità dell’Ufficio Tecnico».