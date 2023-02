Conclusa la digitalizzazione della rete del gas di Macerata

L'intervento è durato un anno: in questo modo le reti cittadine hanno la possibilità di accogliere anche gas rinnovabili come biometano, idrogeno e metano sintetico

MACERATA – Italgas ha completato la trasformazione digitale dell’intero network di distribuzione del gas al servizio del Comune, che proietta così le reti cittadine nel futuro grazie alla possibilità di accogliere anche gas rinnovabili come biometano, idrogeno e metano sintetico.

«L’impegno per la digitalizzazione che ha interessato la nostra città e il centro Italia in generale è parte della strategia di investimento territoriale e di innovazione tecnologica che Italgas sta portando avanti al fine di incrementare ulteriormente la qualità del servizio e rendere sempre più efficienti le reti di distribuzione», ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli.

Un intervento importante durato un anno, concluso nei tempi previsti grazie all’efficace collaborazione tra Italgas e amministrazione comunale e a uno strutturato lavoro di pianificazione delle attività che ha permesso di minimizzare gli inevitabili disagi alla viabilità nelle aree interessate dai cantieri.

L’infrastruttura interessata dagli interventi di digitalizzazione, che hanno comportato un investimento di circa 850mila euro, si estende complessivamente per 196 chilometri e serve oltre 24.000 utenze.

Il programma di digitalizzazione del network di distribuzione ha previsto l’installazione di dispositivi e tecnologie IoT (Internet of Things) per l’acquisizione massiva dei parametri fisici dalla rete e la loro interpretazione per mezzo di specifici algoritmi. Questo permette il monitoraggio in tempo reale del funzionamento, l’analisi dei big-data, il passaggio a una manutenzione da tradizionale a predittiva, nonché l’ulteriore ottimizzazione dei processi.

In tutto il territorio, inoltre, sono stati già installati misuratori intelligenti di ultima generazione (smart meters) in grado, tra le altre funzioni, di trasmettere autonomamente il dato specifico dei consumi.