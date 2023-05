Comuni del cratere: avviata la richiesta per ottenere fondi per la distribuzione dei giornali

Giornali cartacei nei comuni del cratere, dal consiglio regionale avviata la richiesta per ottenere fondi e dare continuità al servizio. Il consiglio regionale ha infatti approvato, ieri, 30 maggio, una mozione dei consiglieri Gianluca Pasqui, Jessica Marcozzi (FI), Dino Latini (Udc), Giacomo Rossi (Civici Marche).

Si tratta di «Un intervento con carattere d’urgenza, attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie, per ridare continuità al servizio di consegna dei giornali in alcuni Comuni duramente colpiti dal terremoto del 2016. È l’impegno che chiede al presidente della giunta e allo stesso esecutivo una mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa e sottoscritta dai consiglieri Gianluca Pasqui, Jessica Marcozzi (FI), Dino Latini (Udc), Giacomo Rossi (Civici Marche). Nell’atto si indica anche di sottoporre la problematica al Governo centrale, affinché venga trovata una soluzione definitiva al problema».

Illustrando l’atto in aula, Pasqui ha ricordato come le zone colpite dal sisma del 2016 siano state nuovamente messe in ginocchio dall’emergenza Covid e come tra i residenti dei territori ricadenti nel cratere ci sia una significativa parte di popolazione anziana, abituata generalmente ad utilizzare proprio i mezzi d’informazione cartacei. A testimonianza della situazione generale, lo stesso Pasqui ha posto in primo piano alcuni dati che confermano la necessità d’intervenire con sollecitudine. Negli interventi che sono seguiti il riferimento alle problematiche legate alle aree interne, con particolare riferimento a quelle colpite dal sisma.