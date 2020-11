Il commercio recanatese sbarca online: al debutto il progetto “Local Stores”

RECANATI – Un portale di vendita online gratuito per i commercianti di Recanati per il rilancio dell’economia cittadina. Local Stores è l’idea lanciata dal Comune della città leopardiana che permetterà di eliminare le difficoltà degli acquirenti di recarsi fisicamente nei negozi. Il progetto, che sarà attivo 24 ore su 24, per i primi 18 mesi sarà gratuito.

«Una resilienza dei tempi attuali che abbiamo deciso di trasformare in un’opportunità per i nostri commercianti e una comodità per i tutti i cittadini – ha detto il sindaco di Recanati Antonio Bravi -; grazie all’innovazione e alla potenza del web vogliamo essere propositivi e migliorare la comunità di appartenenza facendo squadra».

Attraverso uno store comunale online i negozianti potranno accrescere il proprio numero di clienti, potranno farsi conoscere al mondo che il web mette a disposizione e prendere parte ad un mercato in continua evoluzione in modo semplice ed efficace.

«La costruzione di una piattaforma cittadina per la vendita online – ha spiegato il vice sindaco e assessore al commercio Mirco Scorcelli – permetterà ai negozianti di rilanciare il mercato cittadino, di essere presenti con facilità nel web e di ottenere una maggiore visibilità valorizzando e promuovendo i prodotti tipici e artigianali del nostro territorio nel mondo».

Costruita su misura per le esigenze dei commercianti del Comune di Recanati dalla Microdesign – azienda leader nello sviluppo software e soluzioni sistemistiche di Montecassiano – Local Stores metterà ai disposizione spazi illimitati per ogni commerciante che così potrà promuovere i propri prodotti con fotografie, filmati e testi descrittivi.

L’azienda ideatrice del progetto organizzerà dei webinar per rendere autonomi i commercianti nell’inserimento di fotografie e didascalie di prodotti offerti ai concittadini e agli utenti del web in maniera semplice e pratica. La piattaforma permetterà l’acquisto di prodotti per conto di persone impossibilitate a farlo, come anziani e portatori di handicap, facendo recapitare i prodotti direttamente presso la loro abitazione. La piattaforma potrà inoltre sostenere, attraverso campagne e donazioni, persone momentaneamente in difficoltà presenti in città. Local Stores incentiverà il turismo mostrando, oltre alle attività commerciali presenti sul marketplace, anche una panoramica dei luoghi di interesse della città. In questo modo le piccole attività cittadine, come gli artigiani e i negozi tipici, potranno essere conosciute invogliando i turisti a visitarle attraverso le loro tipicità.

Local Stores è un vero e proprio sistema economico circolare nel quale negozi, prodotti e clienti sostengono il mercato cittadino e nello stesso tempo promuovono lo sviluppo economico locale valorizzando i prodotti provenienti dagli esercizi commerciali della città di Recanati. Il Comune sta studiando ulteriori aiuti da dedicare al settore in crisi e intanto, tra le altre iniziative volte a sostenere il commercio e il piacere dei cittadini di fare shopping in tutta sicurezza con mascherine e rispetto delle distanze, è prevista l’apertura dei negozi della città per tutta la giornata di oggi (domenica 1 novembre). Un modo diverso e costruttivo per far fronte al difficile momento che il commercio e i cittadini stanno attraversando.