Colpo al Chienti Bike di Tolentino: rubate bici per 200mila euro. Scatta la raccolta fondi

I ladri hanno rubato 29 biciclette di alta gamma. Sono entrati sfondando il muro posteriore del negozio, non sorvegliato dalle telecamere. Il titolare: «È il quarto che subiamo in tre anni. Abbiamo paura»

TOLENTINO – Colpo grosso alla Chienti Bike di Tolentino: bottino di 200mila euro. Il furto è stato messo a segno nella notte tra lunedì 2 marzo e martedì. A entrare in azione, in contrada Le Grazie, intorno alle 3 della mattina , probabilmente una banda di professionisti.

«Sono entrati sfondando il muro posteriore del negozio, quello che non è sorvegliato dalle telecamere – ha spiegato il titolare Adriano Chiarello -. Una volta dentro hanno rubato ben 29 bike di alta gamma, dato che avevamo il negozio pieno visto l’inizio della stagione, per un valore complessivo di 200mila euro».

«È il quarto furto che subiamo in tre anni e stiamo attualmente cercando una nuova sede dove trasferirci dato che di stare qui non se ne parla più; Abbiamo paura – ha continuato il titolare -. Ieri molti clienti ci hanno dimostrato il loro affetto e la loro vicinanza e per questo abbiamo deciso di dare il via a una campagna di raccolta fondi per cercare di ripartire; anche poco per noi sarà fondamentale quindi chiunque volesse contribuire può farlo».

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri.

Per aderire alla raccolta fondi è possibile visitare il LINK.