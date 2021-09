Macerata, colpito da un sacco di ghiaia: ferito un muratore di 52 anni

MACERATA – Stava lavorando all’interno di un cantiere, quando è stato colpito alla testa da un sacco di ghiaia. Incidente questa mattina, poco dopo le 11, all’interno di un cantiere in via D’Azeglio a Macerata. Ferito un muratore di 52 anni, trasferito in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona in codice rosso.

Secondo un primo controllo sembra che il sacco si sia sganciato da un sollevatore. Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che, viste le condizioni del muratore, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.