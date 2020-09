I colli di San Severino sui nuovi vasetti della Nutella

“Ti Amo Italia” è la campagna celebrativa che racconta i tesori del nostro Bel Paese e che dal 12 ottobre sarà su tutti gli scaffati dei supermercati: tra le bellezze italiane scelte ci sono anche i colli di San Severino Marche.

Il vasetto della Nutella con i colli di San Severino

La campagna settempedana, nella sua straordinaria bellezza, finisce nel dolce ritratto del Bel Paese che Enit, l’Agenzia nazionale per il turismo, ha deciso di affidare alla Ferrero attraverso una trentina di confezioni special edition di Nutella. Nelle etichette del famoso barattolino l’immagine dei colli di San Severino fa bella mostra insieme agli scatti che riprendono il Gran Sasso d’Italia, le Cinque Terre, il Gran Paradiso, il Monte Rosa, il lago di Como, i trulli di Alberobello e altre suggestive realtà dai borghi alle montagne, dalle isole alle città.

I vasetti saranno soltanto l’inizio di un viaggio per portare le persone a visitare virtualmente trenta località d’Italia. Inquadrando il Qr code su ogni vasetto sarà possibile vivere un’esperienza immersiva di virtual reality tramite una piattaforma digitale appositamente creata.

«Un viaggio multisensoriale per coinvolgere ogni persona in uno storytelling suggestivo e inesauribile di esperienze visive e gastronomiche. Questo progetto contribuirà ad affermare l’italianità e le eccellenze del Made in Italy con un brand immediatamente riconoscibile» ha detto il presidente di Enit Giorgio Palmucci.

«In questo difficile momento – ha aggiunto Alessandro D’Este, amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia – per un settore strategico della nostra economia come il turismo, Nutella si stringe, di proposito, accanto all’Enit per valorizzare presso gli italiani la loro ricchezza nazionale più grande: la bellezza dell’Italia stessa, quella vera e reale, fatta di natura e arte, città e borghi, mari e montagne, quella che il mondo intero ci invidia».