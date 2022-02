Coldiretti Macerata: «Dall’inizio della pandemia donati 10mila chili di cibo alle famiglie in difficoltà»

Continua la campagna avviata nel 2020. «Gli agricoltori non si sono mai fermati e non lo fanno nemmeno ora nonostante tutte le difficoltà legate ai rincari e all’inflazione»

MACERATA – Oltre 10mila chili di generi alimentari, rigorosamente Made in Italy, sono stati donati in questi due anni di pandemia dalla Coldiretti alle famiglie del Maceratese in difficoltà. Un impegno che l’associazione nelle sue varie sfaccettatura, Coldiretti Donne Impresa Macerata, Giovani Impresa e i mercati di Campagna Amica, si era presa fin dallo scoppio della prima ondata per sostenere le persone che avevano sempre maggiori difficoltà nel mettere qualcosa nel piatto tutti i giorni.

L’ultima consegna è stata fatta proprio in queste ore, grazie al supporto di altri enti che hanno segnalato le famiglie da raggiungere e sono 1.800 i chili di generi alimentari recapitati. I pacchi, allestiti con prodotti agroalimentari 100% Made in Italy come pasta, legumi, passata di pomodoro, prosciutto, mortadella, farina, formaggi, latte, olio extravergine di oliva, carne in scatola, biscotti per bambini e omogeneizzati, sono stati consegnati in collaborazione con la Croce Rossa e Anffas di Macerata, Banco Alimentare di Tolentino, Protezione Civile del Comune di Recanati e ai Servizi Sociali Unione Montana Monti Azzurri di San Ginesio.

«La campagna di solidarietà prosegue – spiegano i vertici della Coldiretti Macerata – con gli agricoltori che fin dall’inizio sono stati in prima linea per contrastare la crisi economica innescata dall’emergenza sanitaria. Non ci siamo mai fermati e non lo facciano nemmeno ora nonostante tutte le difficoltà legate ai rincari e all’inflazione».