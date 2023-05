Clementino, Daniele Silvestri, Francesco Gabbani e Al Bano animano l’estate civitanovese

CIVITANOVA – Si delinea il programma degli eventi dell’estate civitanovese, annunciati alcuni grandi nomi: Clementino, Daniele Silvestri, Francesco Gabbani e Al Bano. Il programma di una parte degli eventi dell’estate 2023 a Civitanova, promossi dall’Azienda dei Teatri di Civitanova in collaborazione con il Comune, è stato annunciato questa mattina in conferenza stampa, a Palazzo Sforza. Erano presenti il presidente dell’Azienda dei Teatri Maria Luce Centioni, il sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Manola Gironacci e Claudio Morresi, e i rappresentanti delle due agenzie che collaborano all’organizzazione degli eventi, Eclissi Eventi e Futura Unisce.

Si partirà in piazza XX settembre con ospite speciale Clementino per Ri-suona la piazza, per poi proseguire ad agosto con tre concerti inseriti in un nuovo format, FestivalVarco, con Daniele Silvestri, Francesco Gabbani e Al Bano. Guardando al programma, ad aprire le danze ci penserà Clementino che, terminata l’esperienza RAI come giudice di The Voice of Italy, è a spasso per l’Italia. Sarà ospite speciale a Civitanova venerdì 2 giugno (ore 21.30 in piazza XX Settembre con ingresso libero) all’interno di Ri-suona la piazza, spazio per spettacoli inaugurato lo scorso anno. Prima, infatti, dalle 15 fino al dopo cena, ci sarà Lido in Gioco: verranno allestiti per l’occasione giochi popolari e della tradizione locale, spettacoli di magia, laboratori e altre attività per il divertimento di grandi e piccoli. Ad aprire la performance di Clementino è prevista la partecipazione di Melissa Agliottone, vincitrice della prima edizione di The Voice Kids.

L’Azienda Teatri lancerà poi ad agosto il suo nuovo format, FestivalVarco – La grande musica a due passi dal mare: un contenitore musicale dove incontrare grandi artisti e interpreti della musica nella centralissima arena che verrà allestita al Varco sul Mare (dalle ore 21.30). FestivalVarco partirà martedì 1° agosto con Daniele Silvestri e con il suo nuovo tour, Estate X. Dopo un’inverno passato sui palcoscenici più significativi d’Italia, con Teatri X, ora è la volta per Silvestri e la sua band di cambiare ancora atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate chitarre elettriche sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi. E non mancheranno sicuramente i brani di Disco X, ultimo lavoro di inediti in uscita il 9 giugno. Giovedì 3 agosto, invece, Civitanova accoglierà Francesco Gabbani, con il nuovo spettacolo Ci vuole un fiore tour. Le conclusioni di FestivalVarco sono affidate sabato 5 agosto ad uno dei più amati e popolari cantautori italiani: Al Bano. Lo show, prodotto da DM Produzioni, ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi. Gli spettacoli di Silvestri e Gabbani sono organizzati con Eclissi Eventi, quelli di Clementino e Al Bano con Futura Unisce. L’ingresso per il concerto di Clementino e gratuito. I biglietti per Silvestri, Gabbani e Al Bano sono disponibili su TicketOne e Ciaotickets: online e punti vendita autorizzati. «Tengo a sottolineare la collaborazione con l’Azienda dei Teatri – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – Nei prossimi giorni presenteremo anche altri eventi, ma per ora partiamo con questi quattro grandi concerti. Si tratta di artisti che abbracciano i gusti di diverse fasce di età, per dare una risposta alle esigenze di ogni pubblico».