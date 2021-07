MACERATA – «Un passo avanti che non mi aspettavo, ma che mi fa davvero piacere e rappresenta uno stimolo ulteriore a impegnarsi nel lavoro per la città». È ancora convalescente, dopo una decina di giorni passati in ospedale, ma sta tornando piano piano operativo il sindaco Sandro Parcaroli che ha letto con piacere la classifica Governance Poll 2021” pubblicato dal Sole 24 Ore che ha posto i sindaci dei 5 comuni capoluogo Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro, Macerata nella parte alta. Macerata si ferma al 48esimo posto, ma Parcaroli guadagna l’1,7% rispetto alle elezioni del settembre scorso, con un gradimento cresciuto al 54,5%.

«Non mi baso molto sui sondaggi quanto piuttosto credo sia importante guardare negli occhi i maceratesi, ascoltando le loro esigenze e bisogni, e lavorare sempre per il bene e il futuro della città. Quanto emerso dalla classifica sull’indice di gradimento dei sindaci d’Italia è un grande risultato raggiunto in poco tempo, in un periodo non propriamente facile a causa della pandemia, grazie al lavoro di tutta l’amministrazione – ha aggiunto Parcaroli -. I progetti da realizzare sono molti e la strada che abbiamo intrapreso, quella fatta di confronti, ascolto e sinergia tra istituzioni, siamo certi sia quella giusta. Il percorso è ancora lungo e, insieme alla giunta, continueremo a intraprenderlo con amore, passione, umiltà e orgoglio, consapevoli della grande fiducia che i cittadini hanno riposto in noi».