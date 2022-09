Civitarcana, il centro della città alta tra leggende e misteri da svelare

CIVITANOVA MARCHE- Civitarcana: alla scoperta di leggende, aneddoti e scorci suggestivi della città alta. Giunta ormai alla sua sesta edizione, l’iniziativa si terrà da venerdì, 16 settembre, a domenica, 18 settembre ed è inserita nel calendario regionale ‘Marchestorie’, promosso da ‘Amat’.

Sarà un viaggio, quello dei partecipanti, tra postazioni sceniche itineranti e la rappresentazione delle leggende di tradizione popolare tratte dagli scritti dello scrittore civitanovese Enrico Tassetti, a loro volta basate sui racconti orali della gente. Il punto di partenza fissato in piazza della Libertà, dove saranno ospitati anche diversi stand gastronomici a cura di Pro loco e società operaia.

Venerdì spazio alla caccia al tesoro, che inizierà alle 17 dalla sede della scuola comunale di recitazione “Enrico Cecchetti” in via Sant’Agostino: i bambini saranno divisi in piccoli gruppi dalle animatrici. L’indomani, dalle 19.30 alle 23, il percorso tra gli arcani della città alta. Verranno organizzati dei vari gruppi di partecipanti che, passo dopo passo, attraverseranno le seguenti vie: vicolo Fonte Zoppa vicolo della Colonna, vicolo Paolo Ricci, ex pescheria, vicolo della Luna e al chiostro di San Francesco. Sono previsti spettacoli anche in piazza della libertà. Infine, domenica alle 18 nella sala Ciarrocchi di Civitanova Alta, si svolgerà la presentazione del libro di Enrico Tassetti “Storie segrete e misteriose delle Marche” (Ventura Edizioni), anticipata dalla messa in scena de ‘Le anime della celeste‘, altra storia tratta dai racconti raccolti dall’autore.

‘Civitarcana’ è diretto da Vanessa Spernanzoni, presidente di ‘Contemporanea 2.0 Aps’ ed il coordinamento della scuola di recitazione Enrico Cecchetti. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Regione Marche, Amat, Comune di Civitanova Marche, Contemporanea 2.0 APS, scuola comunale di recitazione Enrico Cecchetti, Teatri di Civitanova, Pro Loco Civitanova Alta, Società Operaia Civitanova Alta e Sted.