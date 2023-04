Civitanova, il weekend è nel segno dei fiori: tutto pronto per “Il mare in fiore”

CIVITANOVA – Il weekend è nel segno dei fiori: arriva “Il mare in fiore”, la storica mostra mercato che da tempo risveglia con i profumi e i colori dei fiori e delle piante la bella stagione a Civitanova Marche.

L’edizione 2023 si svolgerà nelle tradizionali date del 23, 24 e 25 aprile, ma al Varco sul Mare (via Ciro Menotti), tra piazza XX settembre e il lungomare Sud. Tante le novità, come sempre non mancheranno i fiori e le piante di ogni genere, ma anche vasi, bigiotteria e prodotti alimentari tipici. L’evento è stato presentato questa mattina, alla presenza dell’assessore al commercio Francesco Caldaroni e dall’organizzatrice Carmen Lisa Carella, titolare della “MyLove eventi”.

«Questa di Civitanova è la mostra mercato a tema floreale per eccellenza, conosciuta in tante regioni italiane – ha detto l’organizzatrice Carella -. La nuova location è una nuova sfida, che accogliamo con entusiasmo. Ospiteremo un centinaio di bancarelle di prodotti di artigianato, fiori, piante, articoli da giardinaggio, biciclette e tutto ciò che ci ricorda quanto sia necessario rispettare la natura e viverla secondo i suoi ritmi. Il “mare in fiore” non è immune da spostamenti, ma è abituato alle sfide e accogliamo anche questa, certi di avere tutti i presupposti affinché l’evento si confermi di successo. La manifestazione coinvolge più di cento aziende, cento famiglie, che scelgono Civitanova per dormire, mangiare, acquistare nei negozi della città. Il pubblico aspetta questa fiera».

«La volontà dell’Amministrazione comunale è di rilanciare il Varco sul mare e il Lido Cluana – ha spiegato l’assessore Caldaroni –, luogo strategico per Civitanova, che sarà oggetto di un importante intervento urbanistico di abbellimento. Diventa quindi una zona dedicata ai mercati, di alta qualità, come è appunto “Il mare in fiore” e questo permetterà di non chiudere le strade al transito delle automobili e di lasciare libera la viabilità sul lungomare che veniva compromessa dalla presenza degli stand. Lanciamo questa sfida, si tratta di una sperimentazione per migliorare l’accoglienza delle tante persone che arriveranno in città per questo lungo ponte del 23-24-25 aprile, portare turisti e far girare l’economia».

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Per l’occasione sarà annullata la zona a traffico limitato della domenica pomeriggio.