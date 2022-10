Civitanova, volontari al lavoro per ripulire l’area portuale

I ragazzi di 2hands Macerata e Ancona, insieme a Legambiente Civitanova si ritroveranno al 'Circolino della Vela' per dare il via ad un nuovo clean up dell'area

CIVITANOVA MARCHE – “2hands” torna a ripulire il porto di Civitanova. I volontari dell’associazione che si occupa di tutela ambientale, domani 22 ottobre, si ritroveranno al Circolino della vela per dare il via un nuovo ‘cleanup’ dell’area. Lo faranno in occasione dell’Adriatic Heroes Day, giornata rappresentativa dell’Operazione Adriatic Heroes, promossa a livello nazioanale. Si tratta della «più grande campagna mai realizzata da un’associazione di volontariato per la rimozione di rifiuti sulla costa adriatica» , spiegano dall’associazione. All’appuntamento saranno presenti i volontari di 2Hands Macerata e Ancona oltre a Legambiente Civitanova.

La giornata

«Dopo una presentazione iniziale dell’evento e del progetto ‘Beer after cigarettes’ avverrà la raccolta con pesa finale dei rifiuti – proseguono – Una pausa pranzo al sacco tutti insieme, ideata per saldare ancora di più il legame creato tra associazioni e volontari, e per concludere, una partita amichevole in spiaggia di beach volley. Le sedi di Ancona e Macerata, oltre ad aver promosso diverse campagna di sensibilizzazione, finora hanno raccolto rispettivamente 9607 kg e 4242 kg dal territorio marchigiano, ricoprendo una vasta area di osservazione, da Fiastra a Jesi nell’entroterra, da Civitanova a Fano nella costa».

L’obiettivo ambizioso dell’iniziativa su scala nazionale è quello di rimuovere 20.000 kg di rifiuti dal mare Adriatico attraverso attività coordinate di cleanup. «La novità di quest’anno – concludono – è il protocollo del comitato scientifico dell’Associazione. Tutti i rifiuti raccolti, verranno attentamente divisi per appartenenza alla propria categoria e successivamente verrà chiesto di compilare un modulo. Al termine dall’operazione, il rapporto servirà al comitato scientifico di 2hands per stilare un documento che abbia valenza scientifica».