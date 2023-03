Civitanova, i volontari di Fare Verde puliscono la spiaggia

CIVITANOVA – Il gruppo Fare Verde al lavoro per pulire la spiaggia nei pressi della foce del Chienti. Raccolti, al termine della mattinata di pulizia, sacchi di rifiuti, vetri e tre ruote. La pulizia che ha visto impegnati i volontari dell’associazione si è svolta questa mattina, domenica 5 marzo, in occasione della XXXII edizione de Il Mare d’Inverno, storica manifestazione dell’associazione ambientalista Fare Verde.

Erano presenti, tra gli altri, anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e il consigliere comunale Roberto Tiberi. «Scopo dell’iniziativa è la sensibilizzazione alle buone pratiche dell’educazione e del senso civico nella gestione dei rifiuti – ha reso noto Leonardo Simoncini, presidente del gruppo Fare Verde Macerata e consigliere nazionale – in particolare, l’intervento è incentrato sulle spiagge che nel periodo invernale sono meno frequentate e quindi più soggette all’accumulo di rifiuti portati dalle correnti; pertanto, il messaggio che si vuole lanciare è che bisogna rispettare l’ambiente, sempre e senza distinzione, anche quando lo si vive di meno, attraverso piccoli e semplici gesti quotidiani. La maggiore soddisfazione della mattinata, in questo senso, è stato vedere l’entusiasmo di due giovanissimi volontari nel raccogliere i rifiuti. Un sentito ringraziamento al Comune di Civitanova per aver patrocinato la manifestazione, alla Cosmari per aver fornito sacchi e assistenza e, ovviamente, a tutti i volontari intervenuti». Sono stati raccolti tredici sacchi di multimateriale, undici dell’RSU, uno del vetro e tre ruote, di cui due complete di cerchio.