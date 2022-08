Civitanova, con ‘Vita Vita’ tre giorni di musica e magia

CIVITANOVA MARCHE- L’estate civitanovese si chiude con la diciannovesima edizione di ‘VitaVita’, la tre giorni dedicata al ‘Festival Internazionale di Arte Vivente’, ideato e condotto da Sergio Carlacchiani. Stamani, a palazzo Sforza, è stato svelato l’intero programma nel corso di una conferenza in cui erano presenti, oltre allo stesso Carlacchiani, anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e la direttrice dell’Azienda Teatri Paola Recchi.

L’anteprima

Un’anteprima, poi la serata conclusiva: questa l’idea alla base di ‘Vita Vita’ 2022: il primo dei tre appuntamenti, dunque, è in programma giovedì, 1 settembre, al giardino della Pinacoteca Civica Marco Moretti, mentre l’indomani la cultura si sposterà al Rossini, dove avranno luogo due prestigiose espressioni artistiche. Sabato, 3 settembre, invece il festival coinvolgerà tutto il centro cittadino, con numerose e spettacolari esibizioni, tra le vie principali e gli angoli più suggestivi del cuore pulsante della città costiera.

Le parole

«L’interminabile tempo di Covid-19, la guerra, la crisi, la natura che si ribella e il cosiddetto male di vivere ci hanno messo in ginocchio – ha spiegato l’ideatore Sergio Carlacchiani – . Tutto questo mi fa venire in mente Giacomo Leopardi e quella necessità di solidarietà umana di fronte al destino riportata ne ‘La Ginestra’: “…e quell’orror che primo contra l’empia natura strinse i mortali in social catena…” Il festival VitaVita, con tutti i suoi partecipanti artisti e non, e soprattutto l’Amministrazione comunale di Civitanova Marche, anche quest’anno hanno voluto fare, umilmente loro, l’invito leopardiano e si stringeranno insieme per dare il meglio di sé per promuovere bellezza, pace, solidarietà, spensieratezza, felicità. Ne abbiamo tutti bisogno».

Il programma

Giovedì primo settembre la kermesse si apre con l’anteprima al giardino della Pinacoteca Moretti di Civitanova Alta, dove alle 21.15 i partecipanti assisteranno ad un percorso di poesia e musica attraverso i personaggi della Divina Commedia, con l’attrice Viviana De Marco accompagnata dai musicisti Fausto Palmieri e Olena Kocherga. Quest’ultima è una flautista ucraina, arrivata a Civitanova dopo lo scoppio della guerra che, per l’occasione, riceverà il ‘Premio VitaVita Giovane Talento 2022’. Dopo lo spettacolo “Della mia compagnia costui sovvemmi…”, l’attore leopardista Sergio Carlacchiani si esibirà in un omaggio alla voce del grande Vittorio Gassman, nel centenario della nascita.

Il jazz

Il jazz protagonista venerdì 2 settembre, dove al cineteatro Rossini, alle 21.15, sarà il turno dei Quintorigo: il gruppo, che ha già partecipato ad alcune precedenti edizioni di ‘Vita Vita’ si esibirà con un tributo alla stella del jazz Charles Mingus. Quindi, alle 22.30 il viaggio musicale tra Napoli e Brasile, omaggio a Pino Daniele ideato dal musicista e compositore Massimo Di Matteo. Ospite d’eccezione alle percussioni, Tony Esposito, che riceverà il ‘Premio VitaVita alla Carriera 2022’ ex aequo.

La serata

Punta di diamante del festival, la serata di sabato, 3 settembre: la musica inizierà già alle 10.30, con il ‘corpo bandistico Città di Civitanova Marche’ che animerà tutto il centro cittadino. Da qui, i tanti appuntamenti della sera: dalle 21.30 e fino alla mezzanotte, oltre 20 spettacoli di varie arti si snoderanno in otto postazioni, tra piazza XX Settembre; corso Vittorio Emanuele; corso Umberto I (con diverse postazioni); via Duca degli Abruzzi; viale Matteotti; piazza Ramovecchi.

Sono tanti gli artisti che si esibiranno in una serata di magia: come i ragazzi dell’asd Spazio Hip Hop Zona 14, oppure i trampolieri acrobatici della Compagnia Due Piume e del Piccolo Nuovo Teatro, con lo show Circondati da sospetti circensi. Da ricordare, inoltre, in piazza Ramovecchi, il Premio VitaVita alla Carriera 2022 ex aequo assegnato a Giovanna Famulari, straordinaria interprete con il suo violoncello e la sua voce. La festa conclusiva allo scoccare della mezzanotte, quando in piazza XX Settembre si rinnoverà la magia del lancio di palloni giganti in cielo.

Il commento



«VitaVita torna in tre serate e apre il sipario delle manifestazioni del mese di settembre, con un’anteprima di poesia e musica nella città alta, dove la manifestazione torna dopo anni di assenza – ha detto il primo cittadino Ciarapica – A poche settimane dall’insediamento della nuova Giunta, abbiamo voluto subito programmare le date della storico Festival Internazionale d’Arte Vivente, catalizzatore ai tanti altri che poi, negli anni, si sono succeduti grazie al genio visionario del direttore artistico Sergio Carlacchiani. Questa è una manifestazione unica, dove le arti dialogano e la cultura è tra la gente che, curiosa, va incontro alle performance in scena in diversi punti della città, come in una grande caccia al tesoro. VitaVita ha sempre parlato il linguaggio della solidarietà e anche quest’anno ci inviterà a farlo e a sentirci uniti».

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito e le manifestazioni del primo e del 2 settembre sono su prenotazione allo 0733/812936.