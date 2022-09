CIVITANOVA MARCHE- Charles Mingus e Pino Daniele: in quattrocento assistono al doppio tributo. Questo il bilancio della seconda serata di ‘Vita Vita’, il festival organizzato da Sergio Carlacchiani e promosso da Comune e Azienda Teatri che si concluderà oggi, 3 settembre, con gli spettacoli itineranti che animeranno tutto il centro cittadino.

Ieri, al cineteatro Rossini, c’è stato spazio per due esibizioni, molto apprezzate dal pubblico civitanovese. I ‘Quintorigo’ hanno omaggiato la stella del jazz Charles Mingus. Poi, dalle 22.30, c’è stato spazio per il tributo a Pino Daniele: sul palco del Rossini, il musicista e compositore Massimo Di Matteo, con un ospite d’eccezione alle percussioni, Toni Esposito. Per l’occasione, è stato rispolverato un po’ tutto il repertorio dell’artista napoletano: da ‘Quanno chiove’ a ‘A me me piace o’ blues’ passando per ‘Anna verrà’ e molto altro. Discreta la partecipazione del pubblico – la stima è di quattrocento presenti – che hanno assistito allo show in maniera appassionata.

La sera precedente, al teatro Annibal Caro, era stato il turno della flautista ucraina Olena Kocherga, a cui è stato assegnato il ‘premio Vita Vita giovane talento 2022’. Kocherga si è esibita al fianco del musicista Fausto Palmieri e dell’attrice Viviana De Marco. Al termine dello spettacolo, Sergio Carlacchiani ha vestito i panni dell’attore in un omaggio a Vittorio Gassman a cento anni dalla nascita.

Il programma di stasera

Venti spettacoli spalmati in otto differenti postazioni: è il programma della serata di oggi, che chiude il festival. Tra le esibizioni, distribuite in tutto il cuore pulsante di Civitanova, spiccano le performance dei ragazzi dell’asd ‘Spazio Hip Hop Zona14’, ‘L’uomo fisarmonica’ di Diego Trivellini, i trampolieri della ‘Compagnia Due Piume’ e del ‘Piccolo nuovo teatro’, ancora lo show ‘Circondati da sospetti circensi’.

Gli scatti di ieri sera: protagonista la band ‘Quintorigo’