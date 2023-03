Civitanova, il violino incanta il molo nord. Crocetti: «Un inno al giorno che nasce e alla bellezza della nostra città»

Si chiama le 'Albe musicali civitanovesi', l'iniziativa lanciata dal consigliere comunale Gianluca Crocetti e messa in atto dal violinista Valentino Alessandrini

CIVITANOVA MARCHE- Vestito tutto di bianco, elegantissimo, un giovane violinista di 29 anni, la scorsa domenica, 5 marzo, ha allietato il pubblico del molo nord, a Civitanova. Note soavi che hanno incantato i presenti, ma anche gli utenti dei social, dopo che il filmato della performance è stato condiviso sulla pagina Facebook ‘Gli amici del molo di Civitanova Marche’.

Un artista del porto, più che di strada Valentino Alessandrini, 29enne originario di Amandola, autore di una esibizione che rientra nell’iniziativa ‘Albe musicali civitanovesi’, lanciata dal consigliere comunale Gianluca Crocetti, il quale spiega: «Ho voluto lanciare un nuovo format che ritengo possa essere accolto favorevolmente dal pubblico. E’ un inno al giorno che nasce e alla bellezza della nostra città. Immagini d’Arte, quasi ‘cartoline da Civitanova’ se mi è concesso, stavolta dal porto, che lanciano a livello mediatico la nostra città nei social italiani e mondiali».

Ebbene sì, «la prima ‘puntata’ è andata in scena domenica scorsa con il breve concerto, spot di una futura rassegna, di Valentino Alessandrini, giovane violinista, compositore e produttore marchigiano di 29 anni che conosco da tempo», aggiunge il presidente della Commissione consiliare cultura. E intanto il pubblico apprezza. «C’ero anch’io. Fantastico!» , «Piacevolissima sorpresa”, «bellissimo» , sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social. Tra loro c’è anche chi ci ha scherzato sopra, scrivendo: «con queste note i pesci abboccano meglio».

(Da sin) Il violinista Alessandrini con il consigliere Gianluca Crocetti

Alessandrini, diplomato al Conservatorio Rossini di Pesaro, ha collaborato con varie e affermate orchestre come la Birmingham Conservatoire Symphony Orchestra, Orchester der Tiroler Festspiele Erl Austria, l’orchestra sinfonica dell’Europa Unita, l’orchestra Filarmonica Marchigiana, l’Orchestra Gioachino Rossini e tante altre. Ha avuto l’onore di lavorare con direttori del calibro di Gustav Kuhn, Chris Houlding, Fraser Goulding, Michael Seal, Alberto Zedda.

«Un personaggio – dice poi Crocetti – che ho ritenuto potesse incarnare la grande creatività marchigiana. Valentino Alessandrini è stato definito “il golden boy del violino” per la sua poliedricità vituosa. Le sue collaborazioni spaziano dalla musica classica fino alla musica leggera di qualità; inoltre ha sperimentato sempre più un innovativo genere musicale con il suo strumento per avvicinare i giovani al mondo della musica. Tre anni fa il suo tour negli Stati Uniti dove ha fatto conoscere la sua musica. Un grande artista – conclude – per una rassegna che piacerà e promuoverà Civitanova ovunque».