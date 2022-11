Civitanova, ecco come cambia la viabilità nelle ore del mercato del sabato

CIVITANOVA – Il sabato in centro cambia la viabilità per migliorare la situazione traffico durante le ore del mercato settimanale. Partirà sabato 26 novembre, a titolo sperimentale, la modifica alla circolazione stradale per il miglioramento del traffico e della sicurezza durante il mercato del sabato. L’obiettivo è agevolare il traffico, visti i rallentamenti che provoca l’attraversamento pedonale.

La Giunta comunale, infatti, proprio per agevolare lo scorrimento del traffico nella giornata del sabato mattina, ha deliberato di avviare una sperimentazione che consente nella deviazione del vialetto Sud in corso Garibaldi e di quello di viale Vittorio Veneto in via Cavour nella fascia d’orario che va dalle 9 alle 13. Tale misura è volta a realizzare una pedonalizzazione del tratto di strada più congestionato durante il mercato. Come si diceva, l’attraversamento pedonale tra i giardini di piazza XX Settembre ed il Lido Cluana, provoca rallentamenti alla circolazione stradale: viene utilizzato, infatti, da molti pedoni che devono raggiungere la zona del Lungomare Sud e i suoi parcheggi.

La modifica del percorso non riguarda autobus urbani ed extraurbani, i veicoli di emergenza e di soccorso.