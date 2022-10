Civitanova, al via il restyling di due sottopassi pedonali in centro

CIVITANOVA – Sottopassi pedonali in centro, al via una serie di interventi di riqualificazione. A breve, infatti, il sottopasso di via Buozzi e quello che collega corso Vittorio Emanuele a via Indipendenza saranno illuminati e colorati con la street art del grafico civitanovese Giulio Vesprini. «Nei giorni scorsi ho portato in giunta due delibere – ha spiegato, appunto, l’assessore al Decoro urbano e alla sicurezza Giuseppe Cognigni – La prima riguarda un lavoro di riqualificazione del sottopasso pedonale che collega corso Vittorio Emanuele e via Indipendenza. Verrà a Civitanova una artista piemontese che collabora con il grafico Giulio Vesprini. Sarà migliorata anche l’illuminazione di quel sottopasso».

L’assessore Giuseppe Cognini

Che prosegue: «Il secondo intervento riguarda il sottopasso pedonale di via Buozzi, lato Sud e Nord, che conduce in piazza XX settembre. Un paio di anni fa abbiamo posizionato nuove lampade per una migliore illuminazione. Ora quel sottopasso diventerà una fototeca a cielo aperto. Sulla parete lato Nord e su quella lato Sud verranno collocate delle immagini storiche e moderne della nostra città. Si tratta di due interventi – ha concluso l’assessore Giuseppe Cognigni – che costeranno al Comune circa 7mila euro più Iva. Con poco riusciamo ad abbellire la nostra città», ha concluso l’assessore al Decoro urbano.