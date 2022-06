Civitanova, al via l’International motor days. Tutti in spiaggia tra motori, mare e acrobazie

CIVITANOVA – Al via la terza edizione dell’International motor days, che inizierà alle 10.30 di venerdì primo luglio, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti delle istituzioni. La rassegna dedicata alle acrobazie sulle due e sulle quattro terminerà nella serata di domenica 3 luglio e quest’anno sarà una “Imd beach edition”: il festival organizzato da Danilo Zampaloni si terrà in spiaggia, più precisamente sul lungomare sud nel tratto adiacente il largo Melvin Jones. Qui gli addetti ai lavori stanno montando un ponte alto nove metri con una bascula di quarantacinque gradi dove si esibiranno gli stuntmen, mentre tutt’intorno è stato allestito un villaggio in cui, dal mattino a notte a fonda, ci si potrà cimentare in un’infinità di attività continuative ed attrattive. Ad esempio, si potranno seguire dei corsi di yoga all’alba, organizzare delle uscite in sup al mattino e delle escursioni off road con mountain bike elettriche insieme ad istruttori qualificati oppure assistere alle esibizioni di kitesurf, ai contest di crossfit, ai tornei di padel e all’Hip hop di ‘Zona 14’.

È il mare la cifra fondamentale dell’imd 2022: le proposte riguardano, infatti, il jet ski, le moto d’acqua e il flyboard. Chiaramente, non mancheranno i consueti appuntamenti con il motocross, attraverso la squadra capitanata da Alvaro Dal Farra e il freestyle bmx con Alessandro Barbero. Il tutto con uno sguardo anche al sociale, con la mototerapia a disposizione dei ragazzi più fragili.

La locandina dell’evento

I vari partner del festival daranno la possibilità di effettuare dei test drive a bordo di autovetture e moto, tra cui il suv elettrico Alfa Romeo Tonale, le Harley Davidson e tra le tante peculiarità della manifestazione spicca la presenza di Guardia costiera, Esercito e Polizia di stato: saranno in esposizione i loro mezzi e ne verranno mostrate le novità ai più piccini con la Guardia costiera di Civitanova che effettuerà l’operazione “recupero naufrago in mare”, attraverso l’ausilio di un elicottero del nucleo operativo di Pescara.

La tre giorni sarà poi accompagnata dalla musica di Radio Linea n1, che verrà trasmessa dal palco centrale, mentre la sera il festival si trasformerà in una vera e propria discoteca a mare: dj set e serate anni ’80, ’90 e 2000 con DJ Eddy Masterjoy e David Romano il venerdì, mentre sabato spazio all’Official Party Papeete Tour, a cura di ‘Papeete Beach’, con dj Nicola Schenetti e Fabio Catti. Domenica sera sarà invece la volta dell’‘Imd party powered by Fessura’ con dj set a cura di doctor Music, Culr Menghi, Low. E e Tommaso Cicconi.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.