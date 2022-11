Civitanova, via della Vela «al buio e dimenticata da tutti»

CIVITANOVA MARCHE – «Una via al buio piena di barriere architettoniche, marciapiedi rotti e senza parcheggi per i commercianti». Esprimono il proprio disappunto alcuni commercianti di via della Vela, importante via del centro cittadino che conduce in piazza XX settembre.

«Una persona in carrozzina qui è impossibilitata a camminare». È il grido d’allarme del parrucchiere Mimmo Dattilo che, aggiunge: «Sono qui da cinquant’anni: pago le tasse comunali da sempre e non è giusto non avere la stessa considerazione di altre zone del centro. E qui non c’è un cestino per la spazzatura».

L’argomento illuminazione sembra essere molto sentito: in tutta la città, infatti, è in atto la sostituzione, da parte di Atac, delle vecchie lampade per far posto ai nuovi lumi a led. In via della Vela l’intervento è già stato effettuato, «ma è sempre buio – dice Dattilo -, e menomale che mi sono battutto per mettere i lampioni un po’ più vicini».

Le preoccupazioni sono condivise anche da Maria Angeletti del negozio ‘Angeletti è di casa’. «Questo incrocio, una volta che chiudo il negozio, non è più illuminato dal faro della mia attività e la situazione diventa piuttosto pericolosa». Sui posteggi: «Mancano, la gente lascia la propria per intere settimane. E noi commercianti ci rimettiamo. E poi serve qualche cestino per la spazzatura». Infine Nicole Gasparroni del Simply bar: «È una via buia – dice -, non siamo considerati come le altre vie».