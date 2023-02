Civitanova, via i contenitori gialli dal centro urbano: raccolta porta a porta di pannolini e pannoloni

CIVITANOVA – Via dal centro e dai quartieri periferici i cassonetti del giallo, dal 1 marzo raccolta porta a porta dei pannoloni, dei pannolini e degli assorbenti igienici all’interno del sacchetto rosso. È stata annunciata oggi la novità, in occasione di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, dell’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni e dei vertici del Cosmari, Brigitte Pellei, direttore del Cosmari, e il vice Giuseppe Giampaoli. Saranno 280 i cassonetti in giro per la città che verranno eliminati per una questione di decoro urbano ma anche perché molti abbandonano all’interno un po’ di tutto, tra cui addirittura materiali edili: una pratica scorretta che rende difficile il riciclo.

«Presentiamo questo nuovo servizio del Cosmari – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – per una città sempre più pulita e più “green». I cassonetti, che erano diventati ricettacolo di ogni genere di rifiuto, verranno eliminati in tutto il centro urbano e resteranno soltanto nelle zone rurali. I rifiuti come pannoloni e pannolini saranno raccolti porta a porta lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 7 alle ore 8.30, nei sacchetti rossi. «Da 7 mesi mi occupo di Cosmari in questa città – ha detto l’assessore Giuseppe Cognigni – e ho avuto modo di collaborare con i dipendenti e vedere quali sono le problematiche. C’è molto lavoro da fare. Il nostro obiettivo è quello di educare i cittadini a fare una corretta differenziata. I cassonetti gialli non avevano più senso di esistere: i dipendenti del Cosmari hanno trovato dentro di tutto, addirittura materiale edile. I cassonetti gialli erano un caos. Abbiamo pensato di dare, dunque, questo servizio, aumentando il porta a porta. Abbiamo creato del materiale informativo per comunicare ai cittadini questo cambiamento e sabato 25 febbraio, lungo corso Umberto I, ci sarà un gazebo informativo per fare volantinaggio. Stiamo valutando l’idea di avere come nuovo servizio anche degli ispettori ambientali per una corrette formazione sulla differenziata, che girano in borghese e controllano il conferimento de rifiuti, con la possibilità di fare dei verbali da fornire alla polizia municipale. Proprio oggi è stata elevata una sanzione per un errato conferimento», ha concluso Giuseppe Cognigni.