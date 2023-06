Civitanova, Veregra Street Festival fa tappa al Varco sul Mare

L'appuntamento è per mercoledì 21 giugno al Varco sul Mare, per una “prima” che anticiperà gli spettacoli in programma a Montegranaro

CIVITANOVA – Il Veregra Street Festival arriva a Civitanova. Il noto evento di Montegranaro sarà ospite mercoledì 21 giugno, alle ore 21.30, al Varco sul Mare, per una “prima” che anticiperà gli spettacoli in programma a Montegranaro il 22, 23, 24 e 25 giugno. Esibizioni di luci, musica, danza acrobatica e molto altro. Questo il programma della serata, ad ingresso libero, che è stata presentata oggi a Palazzo Sforza alla presenza del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, del sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi, del vice sindaco Monia Marinozzi, dell’assessore Gastone Gismondi e della direttrice artistica dell’evento, Alessandra Levantesi.

«Oggi – ha detto il sindaco Ciarapica – siamo felici di poter presentare una iniziativa che già abbiamo presentato la settimana scorsa a Montegranaro, che è il Veregra Street: un evento noto, importante, che il Comune di Montegranaro porta avanti da 25 anni e che nel corso del tempo è riuscito molto sia per eventi che come partecipazione. È un festival che è cresciuto e che quest’anno, per la prima volta, arriva a Civitanova. Sono stato veramente molto contento di questa collaborazione perché penso che la collaborazione tra territori sia fondamentale. Inutile il campanilismo e questa ne è la testimonianza. È un bel messaggio, quello della collaborazione tra i territori, che lanciamo a tutti». «Civitanova è la città turistica per eccellenza della costa e avere una vetrina del genere significa avere una risonanza importante, sia a livello di pubblico che di visibilità – ha detto Alessandra Levantesi -. È un segnale di crescita per la manifestazione, che sta uscendo dai suoi confini naturali».

Il programma della serata (ingresso libero) prevede giocoleria led con spettacolari esibizioni di luci, spettacoli di disegno con l’originale tecnica 3D e pittura dal vivo, musica del tamburo giapponese, acrobatica umorista, acrobatica e danza aerea.