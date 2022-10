Civitanova, verde selvaggio? Ci pensa CivitaGreen

Si tratta di un progetto ideato dall'assessore Cognigni, che si pone come obiettivo quello di rispondere il più velocemente possibile a cittadini in merito a segnalazioni legate all’ambiente e al decoro urbano

CIVITANOVA – Cresce CivitaGreen, il progetto ideato dall’assessore al Decoro urbano, all’Ambiente e alla Sicurezza Giuseppe Cognigni. Un servizio che lavora per rispondere in maniera concreta alle segnalazioni dei cittadini di Civitanova che lamentano erba alta e situazioni più o meno gravi di degrado nelle aree verdi pubbliche. Basta un messaggio alla pagina social di CivitaGreen e in poco tempo la segnalazione arriva a chi di dovere per un intervento rapido.

«Il progetto CivitaGreen è nato nel 2017 quando presi l’incarico all’Ambiente – ha spiegato l’assessore Giuseppe Cognigni -. Tante persone pensano che non possa esserci un rapporto diretto tra pubblico e privato e da qui è nato questo progetto che si pone come obiettivo quello di rispondere il più velocemente possibile a cittadini in merito a lamentele e segnalazioni legate all’ambiente e al decoro urbano o in merito, ad esempio, a parchi danneggiati. Il progetto piace, anche perché la risposta è immediata. E già qualche Comune vicino vorrebbe avere un servizio del genere, in grado di rispondere concretamente ai cittadini».

Uno dei tanti interventi, tra gli ultimi in ordine di tempo, riguarda il taglio di erba alta all’incrocio tra via Civitanova e la strada di Villa Conti. Il verde incolto era diventato anche un problema per gli automobilisti, visto che ostacolava la visibilità all’incrocio. Tempo due giorni dalla segnalazione e il problema è stato risolto.