Civitanova, il verde in centro si fa il look per l’estate

In questi giorni interventi di piantumazione in centro e sul lungomare Sud: nuove palme e nuovi lecci

CIVITANOVA – Restyling del verde lungo corso Umberto I, il centro e il lungomare Sud si fanno il look in vista della stagione estiva. Lavori in corso per abbellire e migliorare il verde, con nuove piantumazioni. È quanto annunciato dall’assessore al decoro urbano e all’ambiente Giuseppe Cognigni. «Qualche giorno fa sono cominciati i lavori di posizionamento a terra lungo corso Umberto I di dieci palme. A breve, inoltre, – ha spiegato l’assessore Giuseppe Cognigni – saranno posizionate nuove palme sul lungomare Sud. Saranno 23, alte circa cinque metri, e andranno a ripopolare il nostro lungomare. Alcune di quelle vecchie erano morte e c’erano degli stalli liberi. Nuovi lecci, infine, saranno posizionati lungo viale Vittorio Veneto e corso Matteotti. Anche in questo caso c’erano degli stalli liberi. È un grande intervento per rendere più bella e più verde la nostra città. La nostra città è il luogo in cui la presenza dell’uomo è più tangibile e spesso lo spazio dedicato al verde urbano è sempre molto limitato. Noi cerchiamo sempre di curarlo al meglio» ha concluso l’assessore Giuseppe Cognigni.

A fine febbraio erano iniziati i lavori di piantumazione in via Papa Giovanni XIII. Dopo anni di abbattimenti era stato deciso di posizionare delle nuove essenze arboree. In accordo con i giardinieri la scelta era ricaduta sul “pyrus red spire”, per il suo fogliame colorato.