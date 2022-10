CIVITANOVA – Auto in fiamme in A14. L’allarme è scattato questa mattina 20 ottobre, poco dopo le 8, nel tratto di autostrada nel Comune di Civitanova. A fuoco un veicolo, modello Peugeot Ranch, che in quel momento stava transitando in direzione sud.

Sul posto, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova. Non ci sono feriti.