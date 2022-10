Civitanova, veicoli d’epoca in vetrina al varco sul mare

CIVITANOVA MARCHE- Civitanova si prepara ad assaporare il gusto del retrò. Domenica, 16 ottobre, il centro cittadino ospiterà la mostra dei veicoli d’epoca, una cinquantina in tutto, che saranno in vetrina al varco sul mare. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e organizzata dall’Asi, riferimento del motorismo italiano dal 1966 e dal Caem Ludovico Scarfiotti.

«Questo evento – ha commentato il sindaco Fabrizio Ciarapica – è una importante opportunità di promozione turistica per Civitanova che richiamerà molte persone. Le auto d’epoca sono un museo viaggiante, un patrimonio da tutelare e preservare che ha importanti riflessi non solo turistici, ma anche culturali e di valorizzazione del territorio».

Ma non è tutto. La mattinata, oltre alla mostra, prevede anche la sfilata degli stessi mezzi d’epoca: con ritrovo fissato per le 10.15, i conduncenti partiranno alle 11 dal varco sul mare per sfilare sul lungomare Piermanni. Seguirà un pranzo al ristorante Petè. Alle 16, dopo il saluto delle autorità, interverrà Roberto Carlorosi, presidente del Caem/Scarfiotti, che presenterà le auto, successivamente verranno rievocate le atmosfere e le musiche d’epoca. La giornata si concluderà con il collegamento Asi in streaming, nel quale saranno coinvolti diversi club.