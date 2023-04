Civitanova, urta un’auto parcheggiata e si ribalta

CIVITANOVA – Colpisce una macchina parcheggiata lungo la strada e si ribalta sulla fiancata. L’incidente è avvenuto questa mattina 24 aprile, poco prima delle 6.30, in via Mazzini. Per cause che sono in corso di accertamento, una Toyota Yaris, guidata da un giovane, ha urtato un’auto che era parcheggiata lungo la strada poi si è ribaltata. Immediatamente sul posto sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro. Le condizioni del giovane al volante, che è uscito da solo dall’abitacolo della sua macchina, non sono gravi. Accertamenti in corso sulle cause dell’incidente.