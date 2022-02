Civitanova, uova anche contro la sede del Pd. La segretaria Iezzi: «Anticipiamo le pulizie di primavera»

CIVITANOVA MARCHE – Prima contro la sede della Lega e poi contro quella del Partito Democratico. Il lancio delle uova contro i luoghi simbolo dei partiti, a Civitanova non fa distinzioni tra destra e sinistra. Dopo essere finita, nel tardo pomeriggio di ieri (18 febbraio), nel mirino dei vandali la sede della Lega in viale Vittorio Veneto, questa mattina è toccato alla sede del Partito Democratico essere bersagliata da un lancio di uova.

Ma, mentre dalla Lega hanno annunciato denunce, nel Pd l’hanno presa con ironia. «Abbiamo anticipato le pulizie di primavera – commenta il segretario comunale Lidia Iezzi -. Anche la sede del Partito Democratico è stata bersaglio di un lancio di uova. Non sporgeremo denuncia. Abbiamo invece deciso di prenderla con ironia. Dispiace solo che l’anonimo ‘ammiratore’ non abbia scelto una forma di dialogo più civile per confrontarsi con noi. Ci preme però una raccomandazione, quella di non sprecare cibo. E’ davvero un peccato. Ci sono molti modi di usare le uova, con gustosissime ricette. Per il resto, siamo sempre aperti al confronto e invitiamo a contattarci attraverso i canali social o alla mail pdcivitanova@yahoo.com».

Un gesto, quello della segretaria Iezzi che si è messa personalmente a pulire la sede, che ha visto il sostegno di tanti iscritti. «Come altre sedi di partito, anche la sede del Pd a Civitanova è stata stata oggetto di lancio di uova – sottolinea il segretario provinciale Angelo Sciapichetti -. Lidia Lezzi, la giovane segretaria se la prende con filosofia e armata di straccio e spugna dice: “Abbiamo anticipato le pulizie di primavera.”. La più bella risposta che poteva essere data agli autori del gesto».