Civitanova, un video per Luigi Ciucci: l’attore ancora in prognosi riservata

CIVITANOVA – “Una voce per Gigi”: un video di messaggi per dimostrare la propria vicinanza a Luigi Ciucci, l’attore e regista civitanovese che lo scorso 23 febbraio si è sentito male improvvisamente all’interno della sua auto, nel parcheggio del centro commerciale. L’idea di realizzare questo video da mostrare, poi, a Luigi Ciucci è venuta al figlio Marco, videomaker. «Tutti possiamo fare la nostra parte – ha spiegato Marco Ciucci – In questi giorni ho sentito tanto affetto intorno a me e ho pensato di raccogliere i video e i messaggi di amici e conoscenti per farli sentire a papà. I medici dicono che gli farà bene sentire le voci di familiari e amici. Stanno arrivando diversi video e audio, saremo in tanti a dargli forza. La clip video deve durare massimo 15 secondi, usando la telecamera frontale del vostro cellulare. Potete inviarmela tramite WhatsApp, Messanger o via email a travis83100@gmail.com. Grazie a tutti quelli che aderiranno a questa iniziativa», ha concluso Marco Ciucci. Dal giorno del malore Luigi Ciucci, 68 anni, si trova ricoverato all’ospedale di Civitanova. La prognosi è riservata. Quel giorno nessuno si era accorto di nulla. Luigi Ciucci era uscito a fare la spesa nel primo pomeriggio e all’ora di cena non era ancora rientrato. È stato il figlio a trovarlo e a chiamare i soccorsi.