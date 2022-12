Civitanova, un cinghiale tra le imbarcazioni del porto

CIVITANOVA MARCHE – Un cinghiale tra i natanti è l’allegra sorpresa del pomeriggio civitanovese, quando intorno alle 18.15 di oggi l’animale è stata avvistato da alcuni passanti nell’area portuale. A quell’ora erano presenti circa dieci persone, le quali hanno immortalato il momento: tanto lo stupore nel vedere un animale solito aggirarsi tra zone rurali e montagnole in un posto così di mare.

Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha avvertito i passanti di non avvicinarsi troppo e ha fatto in modo che l’animale non andasse addosso alla gente. Tuttavia non è durato poi così tanto il viaggio in porto del cinghiale: qualche minuto dopo il suo avvistamento, l’esemplare ha deciso di tirar dritto per la banchina Lepretti, fino a raggiungere la spiaggia del lungomare sud e perdersi nel buio.

Qualcuno ha anche provato un po’ di paura ma resta da capire come abbia potuto arrivare in quella zona: un’ipotesi potrebbe ricondurre ad un suo percorso lungo il fiume Chienti, con l’animale che dall’entroterra potrebbe aver costeggiato tutto il fiume fino, raggiunto la foce e infine l’arenile del lungomare Piermanni. E infine il porto.