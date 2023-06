Civitanova, un budget per le due Pro Loco: firmato l’accordo

CIVITANOVA – Un fondo a disposizione della Pro Loco di Civitanova Alta e uno per la Pro Loco di Civitanova Marche. Un accordo che consentirà alle due associazioni di poter programmare eventi e manifestazioni, sapendo di avere un budget a disposizione. È stato firmato questa mattina, in Comune, l’accordo tra l’amministrazione comunale e le due Pro Loco di Civitanova. Erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore al turismo Manola Gironacci e i rispettivi presidenti, Aldo Foresi della Pro Loco di Civitanova Alta e Franco Pistilli della Pro Loco di Civitanova Marche. Secondo l’accordo 20 mila euro saranno a disposizione della Pro Loco della Città Alta mentre 6 mila euro per quella di Civitanova, nata recentemente.

«Siamo qui per parlare di questo accordo di programma tra l’amministrazione e le Pro Loco – ha detto l’assessore Gironacci – Parlare di Pro Loco vuol dire parlare di associazioni territoriali che promuovo il turismo e il sociale. Abbiamo voluto fare questo accordo per agevolare sia il lavoro delle Pro Loco che quello dell’amministrazione e abbiamo messo un fondo a disposizione delle Pro Loco con il quale si può andare a programmare insieme quelli che saranno gli eventi dell’anno successivo. È importante secondo me per tutelare il lavoro della Pro Loco, rendendolo più preciso, e per l’amministrazione che sa di avere al suo fianco delle realtà sulle quali si può contare. È un accordo prezioso». Un ringraziamento sentito da parte di entrambi i presidenti delle due associazioni, che hanno sottolineato l’importanza di avere una cifra a disposizione per la programmazione degli eventi.