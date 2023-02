Civitanova, ultimo appuntamento con “A teatro con mamma e papà”

CIVITANOVA MARCHE- Giunge a conclusione l’undicesima edizione di ‘A teatro con mamma e papà’, la stagione teatrale per bambini e famiglie promossa dal Comune di Civitanova con l’Azienda dei Teatri e Proscenio Teatro e realizzata anche grazie al supporto degli sponsor Carifermo spa, Naturino, Giocheria, Elettromedia, Atac e Astea Energia. Al via l’ultimo spettacolo sul valore dell’amicizia: ‘Il mio amico è un asino’ si terrà domenica, 5 marzo, alle 17, al teatro Annibal Caro.

«Lo spirito che da sempre anima l’iniziativa – dicono i promotori – è quello di condividere l’esperienza del teatro con i propri figli, o se volete, visto dalla loro prospettiva, quello di portare a teatro i propri genitori, affinché anche loro si possano innamorare di questa antica (non vecchia) forma di comunicazione tra esseri umani». L’iniziativa è partita il 27 novembre scorso e ha tenuto compagnia al pubblico per sei domeniche, richiamando nel palcoscenico della città tante famiglie da tutto il territorio.

Una scena de ‘Il mio amico è un asino’.

Il mio amico è un asino, l’esibizione in programma domenica, rappresenta l’ultima produzione della compagnia Florian Metateatro di Pescara ed è ispirato al famoso racconto Platero y yo di Juan Ramon Jimenez, Premio Nobel per la Letteratura nel 1956. «La libera riscrittura cerca di mantenere intatto lo sguardo sincero e incantato dello scrittore spagnolo sulla realtà, al pari dello sguardo del bambino quando viene lasciato libero di esprimersi, reso teatrale attraverso gioco e azione». La performance sarà preceduta dall’assegnazione di tre libri estratti a sorte tra tutti i presenti tramite consegna all’ingresso di un numero di riferimento. Inoltre, verranno assegnati tre biglietti omaggio per l’ingresso ad uno dei cinema della città.

Le prenotazioni per i posti sono aperte e proseguiranno fino allo stesso giorno dello spettacolo. I numeri da chiamare sono lo 0734440348 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14) e dopo le 14 è disponibile il numero 3355268147. Ingresso 6 euro e promozione per gruppi a partire da dieci persone, con biglietto singolo a 5 euro.