Civitanova, ultimo appuntamento con ‘Caro Teatro’

Giunge al termine la 24esima edizione di Caro Teatro, in scena al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta con lo spettacolo 'Il giuoco delle parti'

CIVITANOVA MARCHE- Caro Teatro, domani, 6 novembre, l’ultimo appuntamento. Giunge al termine la 24esima edizione di Caro Teatro, in scena al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. La chiusura è affidata a ‘Il giuoco delle parti’ di Luigi Pirandello. Sul palco dell’Annibal Caro, il gruppo teatrale ‘La Betulla Aps’ di Nave (Bs), per la regia di Bruno Frusca. Il classico lavoro pirandelliano introdurrà man mano nelle vicende che si dipanano tra ambiguità e grottesco umorismo.

Le premiazioni

Ci sarà spazio anche per le premiazioni che assegneranno riconoscimenti al miglior spettacolo, attrice e attore tra le sei rappresentazioni in concorso. La giuria si compone del presidente, la regista e docente teatrale Lucia De Luca, lo scenografo e docente di fotografia e video Andrea Rosati, l’attore e scenografo in rappresentanza della Piccola Ribalta, Luigi Ciucci, che è anche l’organizzatrice dell’esibizione. Biglietto singolo 10 euro, ridotto 7 euro. Prenotazioni 339.7911162.

La stagione

Intanto è aperta la sottoscrizione degli abbonamenti della XI edizione di ‘A teatro con mamma e papà’, la stagione teatrale dedicata ai più piccoli. Per prenotarsi, rivolgersi al numero 335 5268147. Il primo appuntamento è il 27 novembre con il cubo magico, della compagnia ‘Pandemonium’ di Bergamo.