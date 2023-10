Civitanova, ultimati i lavori di dragaggio del porto: «Più sicurezza»

CIVITANOVA – Ultimati i lavori di dragaggio all’imboccatura del porto di Civitanova. Lo ha reso noto Pierpaolo Borroni, consigliere regionale e vicecapogruppo FdI Regione Marche.

«Un progetto partito nel 2019 – ha spiegato Borroni in una nota -, che ha fatto registrare l’accelerazione giusta per essere completato, garantendo il miglioramento della fruizione dell’infrastruttura e migliorando la sicurezza di tutti i soggetti interessati. La convenzione tra Regione e Comune è stata sottoscritta nell’agosto del 2019. La stipula del contratto è avvenuta nel marzo del 2022 assegnando al Comune la somma di 420 mila euro. L’Ente ha provveduto, così, ad effettuare i lavori che sono terminati nell’aprile del 2022, collaudati a maggio. Lo scorso agosto, il comune di Civitanova Marche ha inserito sulla piattaforma SMU la domanda di rimborso relativa ai lavori, richiedendo il saldo complessivo pari ad € 385.445,40, con un’economia di € 34.554,60. Somma ora erogata. Ennesima dimostrazione di come tutto abbia funzionato per il meglio. Non solo si sono effettuati i lavori, con l’accelerazione impressa nel settore dalla Giunta Acquaroli, che ringrazio, ma sono stati effettuati dal Comune, anche in economia, dimostrando che è possibile spendere bene i fondi, senza sperperi. Il tutto per garantire una maggiore fruizione del porto di Civitanova, dragando l’imboccatura e permettendo il miglioramento della sicurezza. Un plauso a tutti i soggetti coinvolti».