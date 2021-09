Civitanova, ubriaco infastidisce i clienti di un bar e aggredisce la polizia. Scatta il Daspo urbano

Il provvedimento è stato emesso dal questore Vincenzo Trombadore nei confronti di un 45enne che è stato denunciato e non potrà entrare nel bar per un anno

CIVITANOVA – Daspo urbano per un 45enne di Civitanova che, ubriaco aveva prima infastidito alcuni clienti all’interno di un bar e poi aveva inveito e minacciato i poliziotti intervenuti per calmarlo. Il provvedimento è stato emesso dal questore Vincenzo Trombadore ed è stato notificato ieri al 45enne che ora non potrà più frequentare il bar per un anno, i bar limitrofi e non potrà nemmeno stazionare nelle immediate vicinanze del locale.

I fatti risalgono al 13 settembre quando l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, palesemente ubriaco, era entrato nel locale e aveva cominciato a infastidire la barista e alcuni clienti che poi avevano chiamato la Polizia. All’arrivo della Volante del commissariato, il 45enne si è rifiutato di fornire i documenti, iniziando a inveire e a minacciare gli agenti con cui ha ingaggiato una colluttazione, tanto che si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri per accompagnare l’uomo in commissariato.

L’uomo quindi, oltre a essere stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità, resistenza e lesioni ai poliziotti, ora non potrà per un anno frequentare quel bar e quelli vicini.