Civitanova, ubriaca crea il caos in centro e cerca di colpire i poliziotti con calci e pugni

CIVITANOVA – Dà in escandescenze in centro e tenta di colpire gli agenti di polizia con calci e pugni, bloccata e denunciata una donna. Era in stato di alterazione.

È quanto accaduto ieri sera, in via Duca degli Abruzzi, dove gli uomini della Volante del commissariato di polizia sono intervenuti per la segnalazione di una donna in stato fisico alterato, con al seguito un cane di grossa taglia, che arrecava disturbo. Sul posto gli agenti identificavano una donna di 51 anni, residente in provincia, che alla vista dei poliziotti iniziava a dare in escandescenze tentando di colpire gli operatori con calci e pugni.

Dopo essere stata riportata alla calma, è stata denunciata in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale mentre il cane che aveva al seguito veniva affidato a personale del Servizio Sanità Animale per essere custodito presso il canile sanitario di Civitanova.