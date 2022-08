Civitanova, tutto pronto per la seconda edizione del “Palio dei pontili”

CIVITANOVA MARCHE- «Stiamo lavorando per far decollare questo Palio: i ragazzi andranno in acqua in un campo ristretto, un vero e proprio mini campo di regata, che andrà interpretato in tempi veloci ed adrenalinici che regaleranno vere emozioni». Questo il concetto espresso, nella mattinata di ieri, 11 agosto, dalla presidente del ‘Club vela Portocivitanova’, Cristina Mazzaferro, in occasione della conferenza di presentazione della seconda edizione del ‘palio dei pontili’, la competizione velistica che si terrà nello specchio d’acqua dell’area portuale giovedì, 18 agosto.

Le gare vedranno confrontarsi sette atleti, tesserati nello stesso Club ma che, per l’occasione, dovranno rappresentare ognuno dei sette pontili del porto che sono gestiti dalle varie associazioni di diporto, quali: Club Vela Portocivitanova, Lega Navale Italiana, Medusa, Aurora, La Marina, Levante e Rosa dei venti, riunite nell’associazione Il Madiere. Proprio da quest’ultima realtà è organizzata la manifestazione, con la direzione tecnica che spetta invece al Club vela.

«Piace a tutti la regata di barche a vela per il Santo patrono – ha spiegato Gianni Santori, presidente Il Madiere – . Vogliamo ringraziare la Capitaneria, il Club Vela e il Comune di Civitanova e tutti gli amici che la sostengono». L’intento è quello di dare a Civitanova Marche il suo primo palio cittadino rievocando in chiave moderna un passato a vela legato anche al mondo della pesca con le storiche lancette, che l’appuntamento, legato alla festività di San Marone, diventi una tradizione cittadina.

Il programma del “Palio dei pontili”

I sette laser che si daranno battaglia saranno condotti dai giovanissimi: Nicolas Privitera, Filippo Vignola, Edoardo Libri, Paolo Freddi, Marco Gambelli, Claudio Vallesi e Claudio Natale. Gli atleti, a cui verrà assegnato un determinato pontile sulla base di un sorteggio, saranno assegnati a sorte alle associazioni del porto il giorno 17 agosto (ore 18,30) e riceveranno da queste le insegne e i colori per cui gareggeranno.

Ad inizio gara, i campioni raggiungeranno la linea di partenza; poi verrà dato il via a tre manche successive ad eliminazione, per la quale si dovranno effettuare tre giri del campo regata: nella prima manche supereranno il turno i primi cinque classificati; nella seconda manche si qualificheranno i primi tre equipaggi che si sfideranno per la conquista del palio nella terza manche. «Complimenti per questa bella e nuova iniziativa, che è ideale per una città come Civitanova – ha detto la comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo Ylenia Ritucci – non solo perché valorizza il porto e la città, ma perché ha una importante valenza sociale per i giovani, che si mettono in competizione in maniera sana nello sport».

Questa edizione, oltre al patrocinio della città di Civitanova, avrà anche un contributo dell’Assessorato allo Sport. Le premiazioni si terranno al Club Vela giovedì 18 agosto, alle 18.