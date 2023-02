Civitanova, turismo “lento” ed ecosostenibile: la proposta civitanovese alla Bit

CIVITANOVA – Civitanova alla Bit di Milano con il nuovo opuscolo “Civitanova Marche, dieci motivi per visitarla…”: sostenibilità e turismo naturalistico, all’aria aperta, i punti chiave dell’offerta civitanovese. Il Comune di Civitanova sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo in programma a Milano dal 12 al 14 febbraio. Come da diversi anni, la città esporrà il proprio materiale promozionale all’interno dello stand “Noi Marche”, associazione di promozione turistica del territorio fermano-maceratese nata nel 2012 e di cui il comune di Civitanova è capofila. Un altro punto informativo sarà ricavato all’interno del padiglione della Regione Marche, che ospiterà le diverse realtà del territorio. Proprio in questi giorni è andato in stampa il nuovo opuscolo “Civitanova Marche, dieci motivi per visitarla…”, che contiene informazioni utili in comode schede e un gadget con la foto dell’area portuale.

Saranno presenti all’evento l’assessore al turismo Manola Gironacci, l’assessore all’Urbanistica e transizione ecologica Roberta Belletti, insieme ad alcuni consiglieri comunali. Ci saranno anche gli operatori della associazione DMO (Destination Marketing Organitation) Civitanova Turismo.

«L’appuntamento con la Bit – ha detto l’assessore al Turismo Manola Gironacci – ci permette di sviluppare relazioni e business e condividere nuove esperienze e proposte. Il settore dei viaggi sta vivendo una fase di grandi cambiamenti: oggi più che mai è importante creare o rafforzare le relazioni e aggiornare le proprie conoscenze per supportare con efficacia gli operatori e viaggiatori nella loro evoluzione. Grazie al ”metaverso” possiamo fare da apripista al mondo reale in una ottica sostenibile e di Turismo naturalistico. Il crescente desiderio di immergersi nella natura ci spinge a creare un indotto turistico dedicato. La grande attenzione verso la sostenibilità sarà il tema principale delle nostre proposte per un viaggiatore sempre più attento: un turismo lento e all’aria aperta».

«A Milano porteremo anche le nostre proposte e itinerari legati all’eco-sostenibilità – ha spiegato l’assessore alla Mobilità sostenibile Roberta Belletti – forti delle certificazioni della Bandiera Blu e della Bandiera Gialla Fiab. Da tempo lavoriamo in stretta sinergia con NoiMarcheBikeLife e con le associazioni del territorio: insieme a loro cercheremo di rafforzare il nostro brand nella più importante vetrina di settore».