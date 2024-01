Civitanova, truffa ad una anziana: malvivente in fuga con 9 mila euro in contanti e gioielli

L'episodio è avvenuto in una abitazione in via Tripoli. Indagano i carabinieri

CIVITANOVA – Si presenta a casa di una anziana e con una scusa riesce a farsi consegnare 9 mila euro in contanti e un po’ di oro che la signora teneva in casa. È l’ennesimo episodio di truffa ai danni di persone anziane che avviene in questi ultimi mesi.

Diversi sono stati infatti i colpi messi a segno e anche i tentativi. L’episodio, sul quale sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, è avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso 23 gennaio. Nel mirino di un malintenzionato è finita una signora anziana che abita in una casa in via Tripoli. Un uomo le ha bussato alla porta, approfittando del fatto che fosse sola, e con una scusa è riuscito a farsi consegnare i soldi in contanti che la signora teneva in casa. Nove mila euro, appunto, e anche diversi gioielli in oro. Poi è sparito. E soltanto quando era ormai troppo tardi la vittima si è resa conto di quanto accaduto e ha chiamato i carabinieri. Indagini in corso.