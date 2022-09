Civitanova, trova l’auto danneggiata sotto casa: chiede spiegazioni e viene aggredito da un giovane

Un uomo è stato insultato e preso per il collo da un ragazzo, dopo che aveva protestato per aver trovato la sua macchina danneggiata

CIVITANOVA – Aggredito e preso per il collo sotto la sua abitazione, nel borgo marinaro, a Civitanova.

È quanto accaduto domenica notte, intorno alle 23.30. Un uomo, residente in via Carena, era uscito di casa e aveva trovato una ragazza seduta sul cofano della sua macchina parcheggiata. Era insieme a un’amica. Quando ha chiesto alla giovane, minorenne, di alzarsi, ha notato una bozza sul cofano e ha chiesto spiegazioni. Le due si sono allontanate e, dopo pochi minuti, è arrivato un ragazzo, che ha insultato e aggredito l’uomo, prendendolo per il collo. Un episodio che ha richiamato l’attenzione dei residenti. Il ragazzo, poi, si è allontanato mentre l’uomo si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale e ha denunciato l’accaduto alla polizia.

Indagini in corso.