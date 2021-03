Civitanova, troppe persone a passeggio in zona rossa. Il sindaco chiude i parchi

Civitanova- Troppe persone a passeggio in parchi e giardini pubblici, nonostante la zona rossa. Per questo il sindaco Fabrizio Ciarapica ha firmato un’ordinanza che chiude le aree pubbliche di verde attrezzato, i parchi gioco, le aree sportive e fitness.

«La nostra provincia è passata a zona rossa e le scuole sono chiuse perché l’alto numero di contagi rendono la pressione sul sistema ospedaliero troppo forte – spiega il sindaco Ciarapica – occorre rispettare le distanze e se questo non viene fatto, l’unica alternativa possibile è inasprire le misure. I controlli proseguiranno, ma se i cittadini non collaborano nel rispetto della normativa, pattugliamenti e sanzioni, per quanto ripetuti, non potranno mai essere sufficienti».

A far scattare l’ordinanza sono stati i comportamenti dell’ultimo fine settimana. «Nelle giornate di sabato e domenica si sono verificate situazioni di assembramento sul lungomare, sui moli del porto e nei parchi e spazi pubblici specie nelle vicinanze dei giochi dei bimbi – si legge nel testo -. Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, si ravvisa la necessità di salvaguardare l’incolumità e la salute pubblica e di adottare ulteriori protocolli di sicurezza anti-contagio».

Per cercare di aiutare i cittadini e ricordare le regole previste per la zona rossa, in cui si può uscire solo per motivi di lavoro o salute, il sindaco ha anche previsto l’utilizzo di una fonica che girerà per le vie della città.