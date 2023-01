Civitanova: tributo ai Pink Floyd, poi Naska e Maurizio Battista. Ecco gli appuntamenti

CIVITANOVA MARCHE- Pink Sonic show, al Rossini di Civitanova un concerto tributo ai Pink Floyd. Andrà in scena venerdì, 20 gennaio, lo spettacolo dei Pink Sonic, band che racchiude l’essenza dei Pink Floyd. L’appuntamento è in programma alle 21.15. «Oltre alla continua sperimentazione, ogni musicista eccelle nella ricerca di un sound capace di trasportare lo spettatore e far rivivere le stesse emozioni della nota band britannica – spiegano dall’Azienda Teatri – . Il tutto grazie anche a luci, laser e proiezioni sullo schermo circolare, che permettono ai Pink Sonic di portare in scena uno show di oltre due ore, dove il pubblico viene travolto ed affascinato».

La band ha ideato una scaletta, prodotta da Ke Spettakolo srl che prevede un viaggio attraverso i maggiori successi e i pezzi storici dello storico gruppo inglese. «La musica dei Pink Floyd, dopo 50 anni dal suo inizio, ha ancora sfumature contemporanee, grazie anche ai loro testi con tematiche universali e non sottoposti all’erosione del tempo e delle mode – dice Francesco Pavananda, leader e frontman – Nonostante ciò, non mi sono trattenuto dal ri-arrangiare canzoni come ‘Set the Controls for the heart of the sun’ , ‘Astronomy Domine’ e ‘Welcome to the machine’». I tagliandi sono acquistabili in prevendita online su Vivaticket e Mailticket e alla biglietteria del teatro Rossini, aperta giovedì 19 gennaio dalle 17.30 alle 19.30 e venerdì 20 gennaio dalle 17.30 ad inizio dello spettacolo.

Intanto, martedì 21 gennaio, la città si prepara ad ospitare Naska, giovane cantante del pop punk italiano, che porterà il suo live, ‘Rebel Unplugged’ sul palco del Teatro Rossini.

‘Uomo e galantuomo’ è invece la commedia di Eduardo De Filippo e Armando Pugliese, che andrà in scena giovedì 26 gennaio, alle 21.15. Sarà interpretata da Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses, Ernesto Mahieux. Geppy Gleijeses è un allievo di De Filippo e lo spettacolo narra la storia di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Lo show è previsto per giovedì 26 gennaio, alle 21.15. Biglietti in vendita su Vivaticket e alla biglietteria del Rossini.

Infine le risate con il comico romano Maurizio Battista, con la performance dal titolo ‘Tutti contro tutti’. L’esibizione si terrà sabato 28 gennaio al Rossini, sempre alle 21.15. In questo caso si tratterà di «una divertente analisi sociale, con lo stile sempre brillante e tagliente dell’artista ma al tempo stesso commosso e affettuosamente partecipe dell’umanità, di se stesso e del mondo che lo circonda, senza dimenticare l’ironia che regala un sorriso e rende più leggera la vita», fanno sapere dai Teatri.